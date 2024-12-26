Владимир Аликин: «Явных лидеров у нас нет, российский биатлон шатается. Лидеры сборной пропускают половину гонок, хотя ради них люди приходят на стадион»
Владимир Аликин считает, что в сборной России по биатлону нет явных лидеров.
«Постоянно слышишь: «Мы устали, мы переболели, мы после болезни». Зато пробегут нормально одну гонку и сразу волна восторга. А следующую гонку те же самые спортсмены проваливают.
Должна же быть какая-то стабильность, а сейчас явных лидеров как на Кубке мира у нас нет, значит, российский биатлон шатается. Лидеры сборной пропускают половину гонок, хотя ради них люди приходят на стадион», — сказал бывший старший тренер мужской сборной России.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Vprognoze
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