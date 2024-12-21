Сливко о двух промахах: «Была как в тумане, потом собралась. Когда второй раз промахнулась, перепугалась и давай попадать»

Виктория Сливко прокомментировала свою победу в гонке преследования.

Сливко выиграла гонку на этапе Кубка Содружества в Чайковском с двумя промахами.

– Все было прекрасно, но вспоминаю два промаха… была как в тумане, но потом собралась, попала, подумала о том, что вообще происходит. Когда второй раз промахнулась, перепугалась и давай попадать.

– Когда подходили к четвертому рубежу, ушли более чем на 30 секунд вперед от ближайшего преследователя. Не было ощущения, что загнались?

– Нет, я шла в комфортном режиме. Даже когда с Полиной Плюсниной работали, я старалась в своем режиме идти, а не за ней.

На первом круге я ехала и думала: «Кто такой быстрый?» Меня уже на первом подъеме почти догнали, слышу, что кто‑то шуршит нога в ногу. Смотрю: а это Аня Сола . Честно, я была в шоке, это просто ракета. Если она начнет стрелять «на ноль», то мы ее никогда не догоним, – сказала биатлонистка.