Наталия Шевченко: «Рада, что у меня третье место. На последнем круге надо было убегать, потому что сзади была Сола, которая рвала и метала»

Шевченко высказалась о бронзе в пасьюте на Кубке Содружества в Чайковском.

Биатлонистка допустила два промаха и уступила победительнице Виктории Сливко 31,1 секунды.

«Я планировала лежа попадать, но сегодня немного торопилась опять, так что промазала лежа. Потом уже, подходя к «стойкам», я была на шестой, восьмой и десятой позициях. Я работала чисто своим темпом.

Когда вышла на последний круг, посмотрела на табло и увидела, что только два спортсмена вышли с рубежа. Я поняла, что третья. Надо было убегать, потому что сзади была Аня Сола , которая рвала и метала. Я рада, что сегодня у меня третье место», – сказала Наталия Шевченко в эфире «Матч ТВ».