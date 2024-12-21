Александр Корнев: «Думаю, Серохвостов не дал бы мне победить, даже если бы я допустил на один промах меньше»
Корнев считает, что не обогнал бы Серохвостова в пасьюте на Кубке Содружества.
Биатлонист Даниил Серохвостов одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Чайковском, Александр Корнев стал вторым, Эдуард Латыпов – третьим.
«Думаю, что Серохвостов не дал бы мне победить, даже если бы я допустил на один промах меньше, так как он сильно двигался по дистанции. На последнем круге он понимал, что у него есть большое преимущество, он просто экономил силы на завтрашнюю гонку. Много биатлонистов не среагировали на ветер», – сказал Корнев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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