Самуэльссон после третьего места в спринте: «Я ненавижу Норвегию»
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что ненавидит Норвегию.
Сегодня Самуэльссон стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Анси. Второе место у норвежца Йоханнеса Бо, победил его соотечественник Мартин Улдал.
«Очень доволен своей гонкой. Я показал хорошую скорость на лыжне. Если бы я отстрелялся чисто, то победил бы, но я доволен тем, что есть.
Я ненавижу Норвегию. Для него (Улдала) это здорово, но я не очень доволен своими норвежскими друзьями», – сказал Самуэльссон.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: SVT
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем