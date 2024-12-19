Самуэльссон после третьего места в спринте: «Я ненавижу Норвегию»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что ненавидит Норвегию.

Сегодня Самуэльссон стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Анси . Второе место у норвежца Йоханнеса Бо , победил его соотечественник Мартин Улдал.

«Очень доволен своей гонкой. Я показал хорошую скорость на лыжне. Если бы я отстрелялся чисто, то победил бы, но я доволен тем, что есть.

Я ненавижу Норвегию. Для него (Улдала) это здорово, но я не очень доволен своими норвежскими друзьями», – сказал Самуэльссон.