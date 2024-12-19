Улдал после победы в спринте: «Живот совсем скрутило – я ощутил это, как только добрался до финиша. Думал, что Самуэльссон или Йоханнес меня обойдут»
Сегодня норвежский биатлонист Улдал выиграл спринт на этапе в Анси. После гонки его стошнило.
«Мой живот совсем скрутило, иногда такое бывает. Я ощутил это, как только добрался до финиша», – цитирует 23-летнего спортсмена NRK.
Второе место занял Йоханнес Бо (с отставанием +1,4 секунды), третьим – Себастьян Самуэльссон (+10,8). При этом победа стала для Улдала первой в карьере на Кубке мира.
«Это потрясающе. Я пока даже не понимаю, что чувствую.
На самом деле я думал, что Себастьян или Йоханнес обойдут меня на последнем круге, я был не в лучшем состоянии.
[После финиша] не смотрел в телефон, просто убежал и переоделся. А потом проверил результаты и... он (Йоханнес) оказался позади меня, с ума сойти!
Я узнал это только через 10 минут после его финиша, потому что я был один. Узнал – и [крикнул] вау!» – приводит слова Улдала сайт IBU.
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