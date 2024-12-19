Улдал после победы в спринте: «Живот совсем скрутило – я ощутил это, как только добрался до финиша. Думал, что Самуэльссон или Йоханнес меня обойдут»

Мартин Улдал рассказал, что ему стало плохо после финиша на Кубке мира.

Сегодня норвежский биатлонист Улдал выиграл спринт на этапе в Анси. После гонки его стошнило.

«Мой живот совсем скрутило, иногда такое бывает. Я ощутил это, как только добрался до финиша», – цитирует 23-летнего спортсмена NRK.

Второе место занял Йоханнес Бо (с отставанием +1,4 секунды), третьим – Себастьян Самуэльссон (+10,8). При этом победа стала для Улдала первой в карьере на Кубке мира.

«Это потрясающе. Я пока даже не понимаю, что чувствую.

На самом деле я думал, что Себастьян или Йоханнес обойдут меня на последнем круге, я был не в лучшем состоянии.

[После финиша] не смотрел в телефон, просто убежал и переоделся. А потом проверил результаты и... он (Йоханнес) оказался позади меня, с ума сойти!

Я узнал это только через 10 минут после его финиша, потому что я был один. Узнал – и [крикнул] вау!» – приводит слова Улдала сайт IBU.