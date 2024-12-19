Улдал одержал первую победу на Кубке мира, у Йоханнеса Бо – 132-й подиум, у Самуэльссона – 21-й

Норвежский биатлонист Мартин Улдал одержал первую в карьере победу на Кубке мира.

Сегодня Улдал выиграл спринт на этапе в Анси. Он также впервые попал на подиум (1-0-0).

Вторым финишировал норвежец Йоханнес Бо, у него 132-й подиум в карьере (87-25-20).

Третье место занял швед Себастьян Самуэльссон. Он поднялся на пьедестал в 21-й раз (5-9-7).