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Улдал одержал первую победу на Кубке мира, у Йоханнеса Бо – 132-й подиум, у Самуэльссона – 21-й

Норвежский биатлонист Мартин Улдал одержал первую в карьере победу на Кубке мира.

Сегодня Улдал выиграл спринт на этапе в Анси. Он также впервые попал на подиум (1-0-0).

Вторым финишировал норвежец Йоханнес Бо, у него 132-й подиум в карьере (87-25-20).

Третье место занял швед Себастьян Самуэльссон. Он поднялся на пьедестал в 21-й раз (5-9-7).

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoМартин Улдал
logoсборная Норвегии
logoЙоханнес Бо
logoСебастьян Самуэльссон
logoсборная Швеции
logoКубок мира по биатлону
logoАнси
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