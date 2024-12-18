Кубок IBU. Спринт. Дале-Шевдал, Фрей, Ботн, Баккен, Аспенес, Цобель, Реес, Фрацшер выступят в гонке
19 декабря на Кубке IBU в Обертиллиахе пройдет мужской спринт.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
3-й этап
Обертиллиах, Австрия
Мужчины, спринт
Начало – 12:45 по московскому времени.
Старт-лист
1. Оскар Олссон (Швеция)
8. Леонард Пфунд (Германия)
12. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)
13. Якоб Ларссон (Швеция)
16. Роман Реес (Германия)
25. Оскар Ломбардо (Франция)
26. Давид Цобель (Германия)
29. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)
36. Исак Фрей (Норвегия)
38. Реми Брутье (Франция)
40. Ветле Паульсен (Норвегия)
41. Сверре Аспенес (Норвегия)
49. Патрик Браунхофер (Италия)
53. Сиверт Баккен (Норвегия)
54. Лукас Фрацшер (Германия)
61. Эмиль Нюквист (Швеция)
63. Тео Гиро-Пуайо (Франция)
Полный старт-лист здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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