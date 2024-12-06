Кубок IBU. Улдал выиграл спринт, Ботн – 2-й, Аспенес – 3-й, Реес – 4-й, Фрей – 5-й
Норвежец Мартин Улдал выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Гейло.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
2-й этап
Гейло, Норвегия
Мужчины
Спринт
1. Мартин Улдал (Норвегия) – 25.21,8
2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 13,9
3. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 14,8
4. Роман Реес (Германия) – 16,9
5. Исак Фрей (Норвегия) – 35,3
6. Оскар Ломбардо (Франция) – 45,5 (2)
7. Симон Кайзер (Германия) – 47,1 (2)
8. Лукас Фрацшер (Германия) – 59,1 (1)
9. Йони Пюкяляйнен (Финляндия) – 1.20,4 (1)
10. Тео Гиро-Пуайо (Франция) – 1.26,2 (1)
11. Сиверт Баккен (Норвегия) – 1.31,6 (3)
12. Гаэтан Патюрель (Франция) – 1.35,0 (2)
13. Николо Жираудо (Италия) – 1.50,5 (1)
14. Матс Эвербю (Норвегия) – 1.51,0 (2)...
15. Йими Клеметтинен (Финляндия) – 2.00,4 (1)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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