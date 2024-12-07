Кубок IBU. Улдал, Ботн, Аспенес, Реес, Фрей, Ломбардо, Фрацшер выступят в гонке преследования

Улдал, Ботн и Аспенес выступят в гонке преследования на Кубке IBU в Гейло.

Кубок IBU по биатлону-2024/25 2-й этап Гейло, Норвегия Мужчины Гонка преследования Начало – 15:45 по московскому времени. 1. Мартин Улдал (Норвегия) 2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 0,14 3. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 0,15 4. Роман Реес (Германия) – 0,17 5. Исак Фрей (Норвегия) – 0,35 6. Оскар Ломбардо (Франция) – 0,46 7. Симон Кайзер (Германия) – 0,47 8. Лукас Фрацшер (Германия) – 0,59 9. Йони Пюкяляйнен (Финляндия) – 1,20 10. Тео Гиро-Пуайо (Франция) – 1,26 11. Сиверт Баккен (Норвегия) – 1,32 12. Гаэтан Патюрель (Франция) – 1,35 13. Николо Жираудо (Италия) – 1,51 14. Матс Эвербю (Норвегия) – 1,51 15. Йими Клеметтинен (Финляндия) – 2,00