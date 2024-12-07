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Кубок IBU. Улдал, Ботн, Аспенес, Реес, Фрей, Ломбардо, Фрацшер выступят в гонке преследования

Улдал, Ботн и Аспенес выступят в гонке преследования на Кубке IBU в Гейло.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

2-й этап

Гейло, Норвегия

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 15:45 по московскому времени.

1. Мартин Улдал (Норвегия) 

2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 0,14

3. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 0,15

4. Роман Реес (Германия) – 0,17

5. Исак Фрей (Норвегия) – 0,35

6. Оскар Ломбардо (Франция) – 0,46

7. Симон Кайзер (Германия) – 0,47

8. Лукас Фрацшер (Германия) – 0,59

9. Йони Пюкяляйнен (Финляндия) – 1,20

10. Тео Гиро-Пуайо (Франция) – 1,26

11. Сиверт Баккен (Норвегия) – 1,32

12. Гаэтан Патюрель (Франция) – 1,35

13. Николо Жираудо (Италия) – 1,51

14. Матс Эвербю (Норвегия) – 1,51

15. Йими Клеметтинен (Финляндия) – 2,00

Опубликовано: Полина Лоцик
Тео Гиро-Пуайо
Йими Клеметтинен
logoсборная Норвегии
результаты
Исак Фрей
Гаэтан Патурель
logoсборная Финляндии
Оскар Ломбардо
Матс Эвербю
Сверре Дален Аспенес
Мартин Улдал
logoсборная Германии
logoСиверт Гутторм Баккен
logoРоман Реес
Йони Мустонен
Симон Кайзер
logoКубок IBU
logoсборная Франции
Йохан-Олав Ботн
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