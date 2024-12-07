Кубок IBU. Улдал, Ботн, Аспенес, Реес, Фрей, Ломбардо, Фрацшер выступят в гонке преследования
Улдал, Ботн и Аспенес выступят в гонке преследования на Кубке IBU в Гейло.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
2-й этап
Гейло, Норвегия
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 15:45 по московскому времени.
1. Мартин Улдал (Норвегия)
2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 0,14
3. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 0,15
4. Роман Реес (Германия) – 0,17
5. Исак Фрей (Норвегия) – 0,35
6. Оскар Ломбардо (Франция) – 0,46
7. Симон Кайзер (Германия) – 0,47
8. Лукас Фрацшер (Германия) – 0,59
9. Йони Пюкяляйнен (Финляндия) – 1,20
10. Тео Гиро-Пуайо (Франция) – 1,26
11. Сиверт Баккен (Норвегия) – 1,32
12. Гаэтан Патюрель (Франция) – 1,35
13. Николо Жираудо (Италия) – 1,51
14. Матс Эвербю (Норвегия) – 1,51
15. Йими Клеметтинен (Финляндия) – 2,00
Опубликовано: Полина Лоцик
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