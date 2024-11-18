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Братья Бо, Лагрейд, Тандревольд, Рандбю и Сорум вошли в состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира

Объявлен состав сборной Норвегии по биатлону на первый этап Кубка мира.

Соревнования пройдут в финском Контиолахти с 30 ноября по 8 декабря.

Сборная Норвегии

Мужчины

Йоханнес Бо

Тарьей Бо

Ветле Шостад Кристиансен

Йоханнес Дале-Шевдал

Стурла Хольм Лагрейд

Эндре Стремсхайм

Вебьорн Сорум

Женщины

Ингрид Ланмарк Тандревольд

Юни Арнеклейв

Эмили Калкенберг

Марен Киркеэйде

Каролине Кноттен

Гру Рандбю

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: NRK
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Норвегии
logoсборная Норвегии жен
logoТарьей Бо
logoЙоханнес Бо
logoВетле Шостад Кристиансен
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoЭмили Калкенберг
Эндре Стремсхайм
logoКаролине Кноттен
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoСтурла Хольм Лагрейд
Юни Арнеклейв
Вебьорн Сорум
Марен Киркеэйде
Гру Рандбю
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