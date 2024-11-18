Братья Бо, Лагрейд, Тандревольд, Рандбю и Сорум вошли в состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира
Объявлен состав сборной Норвегии по биатлону на первый этап Кубка мира.
Соревнования пройдут в финском Контиолахти с 30 ноября по 8 декабря.
Сборная Норвегии
Мужчины
Йоханнес Бо
Тарьей Бо
Ветле Шостад Кристиансен
Йоханнес Дале-Шевдал
Стурла Хольм Лагрейд
Эндре Стремсхайм
Вебьорн Сорум
Женщины
Ингрид Ланмарк Тандревольд
Юни Арнеклейв
Эмили Калкенберг
Марен Киркеэйде
Каролине Кноттен
Гру Рандбю
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: NRK
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