Братья Бо, Лагрейд, Тандревольд, Рандбю и Сорум вошли в состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира

Объявлен состав сборной Норвегии по биатлону на первый этап Кубка мира.

Соревнования пройдут в финском Контиолахти с 30 ноября по 8 декабря. Сборная Норвегии Мужчины Йоханнес Бо Тарьей Бо Ветле Шостад Кристиансен Йоханнес Дале-Шевдал Стурла Хольм Лагрейд Эндре Стремсхайм Вебьорн Сорум Женщины Ингрид Ланмарк Тандревольд Юни Арнеклейв Эмили Калкенберг Марен Киркеэйде Каролине Кноттен Гру Рандбю