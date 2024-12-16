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Серохвостов о Кубке мира: «Думаю, в топ-10 или топ-15 я бы с хорошей стрельбой попал»

Биатлонист Даниил Серохвостов оценил свои шансы на Кубке мира.

– Многие эксперты сейчас сравнивают вас с лидерами мирового биатлона и гадают, как высоко вы могли бы подняться на Кубке мира. У самого бывают такие мысли, что в текущей форме можно было бы и там пошуметь?

– Думаю, что в топ-10 или топ-15 я бы с хорошей стрельбой попал.

– Скромненько.

– Эксперты там не бегали, и им кажется, что там все легко и просто, а на самом деле это не так. Тот же Эдик Латыпов, когда был в хорошей форме, только с хорошей стрельбой мог заезжать в шестерку, а в топ-3, если он хорошо стрельнет и соперники допустят ошибки.

– Вчера (9 декабря – Спортс) появилась новость, что Международный союз конькобежцев (ISU) намерен допустить россиян до отбора на Олимпийские игры. Вы следите за такими новостями? Надеетесь, что с такой тенденцией дойдет очередь и до биатлона?

– Эту новость я еще не видел, хотя в основном слежу за потеплением в отношении России. Мне кажется, с биатлоном все будет сложнее, потому что мы ездим с оружием и нужно приглашение и разрешение страны, проводящей соревнования, чтобы мы приехали туда с оружием. Но надеюсь, потепление будет и в биатлоне, – сказал Серохвостов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РБ Спорт
logoсборная России
logoКубок мира по биатлону
logoДаниил Серохвостов
logoЭдуард Латыпов
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