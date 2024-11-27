Дмитрий Васильев: «Серохвостова хоть сейчас на Кубок мира выпускай. Думаю, он и там всех порвал бы»

Дмитрий Васильев считает, что Даниил Серохвостов победил бы всех на Кубке мира.

В ноябре биатлонист Серохвостов выиграл в масс-старте и пасьюте, а также стал серебряным призером спринта на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Ханты-Мансийске.

– Даниил Серохвостов подошел к стартам в боевой лыжегоночной форме. Его хоть сейчас на Кубок мира выпускай. Думаю, он и там всех порвал бы.

А у женщин впечатляет функциональная готовность Анастасии Халили. Но у нее хромает стрельба. Правда, это поправимо. В Ханты-Мансийске проходил лишь первый официальный зимний старт. В эту пору бывает много сумбура. Спортсмены еще сырые, не набрали уверенности, которая пропадает без соревновательной практики.

– Между тем Серохвостов привез в гонке преследования 26 секунд Эдуарду Латыпову, признанному гонщику. Притом что у обоих по два промаха.

– Даниил готов сейчас очень хорошо, но, откровенно говоря, это немножко настораживает. Обычно профессионалы не начинают так лихо. Сезон-то длинный. Дай бог, чтобы колоссальная форма у Серохвостова продержалась как можно дольше.

– Лытыпов ведь тоже хорошо вступил в сезон, не так ли? Он был первым в спринте, вторым в гонке преследования и третьим в масс-старте.

– У него никогда не бывает провалов в функциональном плане. Латыпов проваливается в стрельбе стоя. Лежа он, кстати, нормально стреляет. А вот стоя не всегда получается. Как, к слову сказать, и у Серохвостова. Просто у Даниила сейчас такой запас хода, что он мог позволить себе два промаха. Латыпов же пока не в превосходной, а нормальной форме. Как раз для начала сезона, – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев .