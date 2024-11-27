  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Дмитрий Васильев: «Серохвостова хоть сейчас на Кубок мира выпускай. Думаю, он и там всех порвал бы»
3

Дмитрий Васильев: «Серохвостова хоть сейчас на Кубок мира выпускай. Думаю, он и там всех порвал бы»

Дмитрий Васильев считает, что Даниил Серохвостов победил бы всех на Кубке мира.

В ноябре биатлонист Серохвостов выиграл в масс-старте и пасьюте, а также стал серебряным призером спринта на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Ханты-Мансийске.

– Даниил Серохвостов подошел к стартам в боевой лыжегоночной форме. Его хоть сейчас на Кубок мира выпускай. Думаю, он и там всех порвал бы.

А у женщин впечатляет функциональная готовность Анастасии Халили. Но у нее хромает стрельба. Правда, это поправимо. В Ханты-Мансийске проходил лишь первый официальный зимний старт. В эту пору бывает много сумбура. Спортсмены еще сырые, не набрали уверенности, которая пропадает без соревновательной практики.

– Между тем Серохвостов привез в гонке преследования 26 секунд Эдуарду Латыпову, признанному гонщику. Притом что у обоих по два промаха.

– Даниил готов сейчас очень хорошо, но, откровенно говоря, это немножко настораживает. Обычно профессионалы не начинают так лихо. Сезон-то длинный. Дай бог, чтобы колоссальная форма у Серохвостова продержалась как можно дольше.

– Лытыпов ведь тоже хорошо вступил в сезон, не так ли? Он был первым в спринте, вторым в гонке преследования и третьим в масс-старте.

– У него никогда не бывает провалов в функциональном плане. Латыпов проваливается в стрельбе стоя. Лежа он, кстати, нормально стреляет. А вот стоя не всегда получается. Как, к слову сказать, и у Серохвостова. Просто у Даниила сейчас такой запас хода, что он мог позволить себе два промаха. Латыпов же пока не в превосходной, а нормальной форме. Как раз для начала сезона, – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ОКР
logoКубок мира по биатлону
logoДмитрий Васильев
logoсборная России
logoДаниил Серохвостов
logoЭдуард Латыпов
logoсборная России жен
logoАнастасия Халили (Гореева)
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Перро о лишении Устюгова золота Олимпиады-2010: «Поздравляю Фуркада. Теперь его будет сложнее догнать»
28 минут назад
Кубок России. Пролог. Наталия Шевченко и Дербушева, Зубарев и Блинов пробегут финалы лыжных спринтов, Казакевич выбыла в 1/2 финала
733 минуты назадLive
МОК о лишении Устюгова золота Сочи-2014: «Перераспределение медалей представляется на утверждение, когда все процедуры закрыты»
сегодня, 11:52
Кузьмина не вошла в состав сборной Словакии на первые этапы Кубка мира и IBU
сегодня, 11:14
Европейский вещательный союз не будет транслировать Кубок IBU в этом сезоне
28сегодня, 10:38
Бабиков посоветовал спортсменам читать книги: «Например, «Смелость достичь успеха» – в ней есть о рычагах мотивации. Также стоит уделять внимание классической литературе»
1сегодня, 08:18
Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске
5сегодня, 06:09
Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти
22сегодня, 06:09
Расписание первого этапа Кубка IBU в Идре
8сегодня, 06:09
Тихонов о деле Устюгова: «Мы все время ищем политический заказ. Если доказано, то я согласен, что надо наказывать»
2вчера, 15:51
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
618 ноября, 09:01
Доротея Вирер: «Надев гоночный биб впервые с февраля, я уже могу быть довольна. Я еще не в лучшей форме, но наконец-то могу побороться»
216 ноября, 20:05
Евгений Гараничев: «Всегда надо ждать новых лидеров, потому что без молодого поколения не может быть возможностей для нашей страны в дальнейшем конкурировать»
8 ноября, 19:37
Биатлонистки группы Шашилова пробегут лыжную 5-километровку на турнире «Югория. Первый снег»
15 ноября, 08:17
Майгуров о детском спорте: «Единственная проблема – привлечь в биатлон. Сегодня много хороших, комфортных спортивных объектов»
18 октября, 11:02
Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
19 октября, 21:28
Олимпийская чемпионка Дениз Херманн-Вик будет комментировать биатлон на немецком телевидении
420 сентября, 08:45
Мать Максима Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась
416 сентября, 18:12
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06