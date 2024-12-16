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Кристина Резцова о матери: «Она всегда мне говорила: «Ничего страшного, спорт – это все фигня. Главное оставаться человеком»

Биатлонистка Кристина Резцова рассказала, как ее поддерживала мать Анфиса.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова ушла из жизни 19 октября 2023 года. 16 декабря ей исполнилось бы 60 лет.

«Она всю жизнь для меня была только мамой, она никак не касалась спорта вообще. Естественно, она меня поддерживала, но искренне и по‑матерински. Никогда меня не ругала, никогда не расстраивалась, никогда не было такого, что если я плохо стреляю или плохо бегу, то я какая‑то плохая.

Я всегда в первую очередь была для нее дочерью. Она всегда мне звонила и говорила: «Ничего страшного, спорт – это все фигня. Главное оставаться человеком», – сказала Кристина Резцова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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