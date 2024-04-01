Сливко о том, что отдала Кубок Резцовой: «Это самый трогательный момент в моей биатлонной карьере. Я сделала это искренне»

Теги сборная России жен чемпионат России Анфиса Резцова Кристина Резцова Виктория Сливко Биатлон

Биатлонистка Виктория Сливко назвала самый трогательный момент в своей карьере.

Сливко выиграла спринт на чемпионате России в Тюмени и стала обладательницей Кубка Анфисы Резцовой. На церемонии награждения она передала трофей дочери Резцовой Кристине, которая заняла в гонке второе место.

– Это самый трогательный момент в моей биатлонной карьере. Я сделала это искренне, а не из какой‑то жалости. Просто из уважения к Кристине и ее маме. Эта семья для меня дружеская. Я не могла поступить по‑другому.

– Когда вы лидировали в гонке, вы действительно спрашивали и готовы были отдать эту гонку?

– Нет, я не спрашивала. Наверное, кто‑то это придумал. Может, это слух или кто‑то хотел, чтобы я так поступила. Но это было бы неправильно с моей стороны. Наверное, это было бы обидно как‑то Кристине.

Я считаю, что поступила правильно. У меня не было никаких сомнений. Да, он (глобус) мне дорог, это первый глобус в истории. Конечно, я бы хотела, чтобы он у меня остался.

– Вам же готовят дубликат. Ждете?

– Дубликат? Ну я не знаю, когда его изготовят (улыбается), – сказала Сливко.

Жест сезона в нашем биатлоне: Сливко отдала Кристине Резцовой Кубок памяти Анфисы Резцовой

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1 комментарий
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Тем более это первый кубок 🏆 в память Анфисы РЕЗЦОВОЙ , Вика поступила зачетно…
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