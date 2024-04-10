Резцова о начале карьеры: «Все только и говорили: тебя мама продвинула, на сборы пропихнула, кому надо позвонила. Хотя она была категорически против таких вещей»

Теги сборная России жен Анфиса Резцова Кристина Резцова Биатлон

Биатлонистка Кристина Резцова рассказала об обвинениях в блате в начале карьеры.

– Сложно начинать карьеру в биатлоне, когда у тебя фамилия Резцова?

– Отвратительно, ха-ха. Поначалу очень тяжело было. Все только и говорили: это тебя мама продвинула, на сборы пропихнула, кому надо позвонила. Хотя мама была категорически против таких вещей. Не отобралась? Сама дура. Сиди дома. Даже обидно было.

С одной стороны, вот это «мама пропихнула», с другой, – мама: «Значит, тренироваться надо больше». Потом результаты стали расти, я успокоилась. Мама стала поддерживать больше, а люди – говорить меньше.

Когда у тебя великие родители – неважно в какой сфере, – тебя обязательно будут с ними сравнивать. Выбор невелик: либо сломаться под этим давлением, либо выстоять.

– Не было такого, что выходите на старт и думаете: я Резцова, я не имею права плохо выступить?

– Мама в биатлоне, да и вообще в спорте, была для меня кумиром. Я прекрасно знаю, какую работу она проделала, чтобы всего этого добиться. Теперь знаю еще и по своему опыту. Но у меня никогда не было, чтобы на меня это давило. Я всегда была уверена в себе. Я вообще сильная девчонка. Даже мыслей не было, что я кому-то должна что-то доказать, – сказала Резцова.

«Так хочется обнять маму. А уже не могу»… Теплый монолог Кристины Резцовой

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1 комментарий
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Ну чë.. весьма стойко перенесла это.
Молодцом!
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