Резцова о начале карьеры: «Все только и говорили: тебя мама продвинула, на сборы пропихнула, кому надо позвонила. Хотя она была категорически против таких вещей»

Биатлонистка Кристина Резцова рассказала об обвинениях в блате в начале карьеры.

– Сложно начинать карьеру в биатлоне, когда у тебя фамилия Резцова?

– Отвратительно, ха-ха. Поначалу очень тяжело было. Все только и говорили: это тебя мама продвинула, на сборы пропихнула, кому надо позвонила. Хотя мама была категорически против таких вещей. Не отобралась? Сама дура. Сиди дома. Даже обидно было.

С одной стороны, вот это «мама пропихнула», с другой, – мама: «Значит, тренироваться надо больше». Потом результаты стали расти, я успокоилась. Мама стала поддерживать больше, а люди – говорить меньше.

Когда у тебя великие родители – неважно в какой сфере, – тебя обязательно будут с ними сравнивать. Выбор невелик: либо сломаться под этим давлением, либо выстоять.

– Не было такого, что выходите на старт и думаете: я Резцова, я не имею права плохо выступить?

– Мама в биатлоне, да и вообще в спорте, была для меня кумиром. Я прекрасно знаю, какую работу она проделала, чтобы всего этого добиться. Теперь знаю еще и по своему опыту. Но у меня никогда не было, чтобы на меня это давило. Я всегда была уверена в себе. Я вообще сильная девчонка. Даже мыслей не было, что я кому-то должна что-то доказать, – сказала Резцова.

«Так хочется обнять маму. А уже не могу»… Теплый монолог Кристины Резцовой