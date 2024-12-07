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Кубок IBU. Боте, Фихтнер, Скоттхайм, Шевалье, Ойгард, Скар, Фемстейневик, Кузьмина выступят в гонке преследования

7 декабря биатлонистки выступят в гонке преследования на Кубке IBU в Гейло.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

2-й этап

Гейло, Норвегия

Женщины

Гонка преследования

Начало – 13:00 по московскому времени.

1. Пола Боте (Франция) 

2. Марлен Фихтнер (Германия) – 0,31

3. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 0,37

4. Хло Шевалье (Франция) – 0,38

5. Марит Ойгард (Норвегия) – 1,00

6. Сири Скар (Норвегия) – 1,06

7. Марит Скуган (Норвегия) – 1,06

8. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 1,19

9. Эмма Нильссон (Швеция) – 1,22

10. Мартина Трабукки (Италия) – 1,31

11. Камиль Бене (Франция) – 1,35

12. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 1,36

13. Марион Визенсартер (Германия) – 1,43

14. Эрика Янкя (Финляндия) – 1,50

15. Каролине Эрдал (Норвегия) – 1.51...

54. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 3,41

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
logoАнастасия Кузьмина
Йоханна Скоттхайм
logoсборная Швеции жен
Марлен Фихтнер
результаты
Эмма Нильссон
logoсборная Германии жен
Камиль Бене
Марит Скуган
Марион Визенсартер (Дайгентеш)
logoсборная Норвегии жен
Марит Ойгард
Эрика Янкя
logoХло Шевалье
logoсборная Финляндии жен
Вольдия Гальмас Полен
logoсборная Франции жен
logoКубок IBU
logoсборная Италии жен
logoсборная Словакии жен
Рагнхильд Фемстейневик
logoКаролине Эрдал
Мартина Трабукки
Пола Боте
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