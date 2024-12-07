Кубок IBU. Боте, Фихтнер, Скоттхайм, Шевалье, Ойгард, Скар, Фемстейневик, Кузьмина выступят в гонке преследования

7 декабря биатлонистки выступят в гонке преследования на Кубке IBU в Гейло.

Кубок IBU по биатлону-2024/25 2-й этап Гейло, Норвегия Женщины Гонка преследования Начало – 13:00 по московскому времени. 1. Пола Боте (Франция) 2. Марлен Фихтнер (Германия) – 0,31 3. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 0,37 4. Хло Шевалье (Франция) – 0,38 5. Марит Ойгард (Норвегия) – 1,00 6. Сири Скар (Норвегия) – 1,06 7. Марит Скуган (Норвегия) – 1,06 8. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 1,19 9. Эмма Нильссон (Швеция) – 1,22 10. Мартина Трабукки (Италия) – 1,31 11. Камиль Бене (Франция) – 1,35 12. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 1,36 13. Марион Визенсартер (Германия) – 1,43 14. Эрика Янкя (Финляндия) – 1,50 15. Каролине Эрдал (Норвегия) – 1.51... 54. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 3,41