Кубок IBU. Боте, Фихтнер, Скоттхайм, Шевалье, Ойгард, Скар, Фемстейневик, Кузьмина выступят в гонке преследования
7 декабря биатлонистки выступят в гонке преследования на Кубке IBU в Гейло.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
2-й этап
Гейло, Норвегия
Женщины
Гонка преследования
Начало – 13:00 по московскому времени.
1. Пола Боте (Франция)
2. Марлен Фихтнер (Германия) – 0,31
3. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 0,37
4. Хло Шевалье (Франция) – 0,38
5. Марит Ойгард (Норвегия) – 1,00
6. Сири Скар (Норвегия) – 1,06
7. Марит Скуган (Норвегия) – 1,06
8. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 1,19
9. Эмма Нильссон (Швеция) – 1,22
10. Мартина Трабукки (Италия) – 1,31
11. Камиль Бене (Франция) – 1,35
12. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 1,36
13. Марион Визенсартер (Германия) – 1,43
14. Эрика Янкя (Финляндия) – 1,50
15. Каролине Эрдал (Норвегия) – 1.51...
54. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 3,41
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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