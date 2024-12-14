Йоханнес Бо одержал 87-ю победу в карьере. До рекорда Бьорндалена осталось 8
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо одержал 87-ю победу в карьере.
Сегодня Бо выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Рекорд принадлежит его соотечественнику Уле Эйнару Бьорндалену, который побеждал 95 раз.
Всего на счету Бо 131 подиум (87-24-20).
Вторым стал француз Эмильен Жаклен. Это 27-й подиум в его карьере (4-11-12).
Третье место занял норвежец Стурла Хольм Лагрейд. В его активе 44 подиума (13-17-14).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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