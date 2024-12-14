Йоханнес Бо одержал 87-ю победу в карьере. До рекорда Бьорндалена осталось 8

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо одержал 87-ю победу в карьере.

Сегодня Бо выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Рекорд принадлежит его соотечественнику Уле Эйнару Бьорндалену , который побеждал 95 раз.

Всего на счету Бо 131 подиум (87-24-20).

Вторым стал француз Эмильен Жаклен . Это 27-й подиум в его карьере (4-11-12).

Третье место занял норвежец Стурла Хольм Лагрейд . В его активе 44 подиума (13-17-14).