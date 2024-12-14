Лу Жанмонно о победе в пасьюте: «Я фокусировалась на каждом выстреле и отлично чувствовала себя на лыжах»

Лу Жанмонно оценила свою победу в гонке преследования на этапе Кубка мира.

Сегодня французская биатлонистка финишировала первой в Хохфильцене, отстреляв без промахов.

«Классный день. Я в первую очередь старалась хорошо стрелять, особенно из-за некоторых проблем со стойкой, которые были у меня на этой неделе. Я фокусировалась на каждом выстреле и отлично чувствовала себя на лыжах сегодня. В итоге все прошло хорошо», – сказала Жанмонно .