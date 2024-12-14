Бабиков о патронах в биатлоне: «Тренеры находят варианты – патроны качественные, но, к сожалению, все время разные»

Антон Бабиков вновь высказался о патронах в российском биатлоне.

Сегодня на этапе Кубка России в Ижевске завершился спринт. Бабиков с одним промахом финишировал пятым, он уступил победителю Кириллу Бажину 18,6 секунды.

«Более чем доволен. Перед стартом и вообще всю неделю не чувствовал себя боеспособным. Хорошая позиция на завтрашний день [на гонку преследования]. Осталось только побороться с морозом.

На рубеже была своя ошибка. Тренеры стараются, поддерживают, находят варианты патронов – патроны качественные, но, к сожалению, все время разные», – сказал чемпион мира 2017 года в эстафете Бабиков.

«В стране не осталось нормальных патронов». Беда в нашем биатлоне