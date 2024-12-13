Жаклен показал лучший лыжный ход в спринте на Кубке мира в Хохфильцене, Йоханнес Бо уступил 0,7 секунды
Кубок мира по биатлону-2024/25
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Мужчины
Спринт
Лыжный ход
1. Эмильен Жаклен (Франция) – 22.13,0
2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 0,7
3. Мартин Улдал (Норвегия) – 2,4
4. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 5,2
5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 19,8
6. Фабьен Клод (Франция) – 21,5
7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 23,6
8. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 26,6
9. Томмазо Джакомель (Италия) – 29,6
10. Жереми Финелло (Швейцария) – 30,4
Скорострельность
1. Якко Олави Ранта (Финляндия) – 41,7 (1)
2. Миха Довжан (Словения) – 42,1 (0)
3. Симон Эдер (Австрия) – 42,4 (1)
4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 43,6 (0)
5. Юстус Штрелов (Германия) – 44,4 (1)
6. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 45,0 (2)
7. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 45,3 (2)
8. Давид Коматц (Австрия) – 45,5 (2)...
24. Йоханнес Бо (Норвегия) – 50,2 (1)
34. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 51,6 (0)...
64. Фабьен Клод (Франция) 56,4 (0)
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