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Жаклен показал лучший лыжный ход в спринте на Кубке мира в Хохфильцене, Йоханнес Бо уступил 0,7 секунды

Француз Эмильен Жаклен показал лучший лыжный ход в спринте на Кубке мира в Австрии.

Кубок мира по биатлону-2024/25

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Мужчины

Спринт

Лыжный ход

1. Эмильен Жаклен (Франция) – 22.13,0

2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 0,7

3. Мартин Улдал (Норвегия) – 2,4

4. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 5,2

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 19,8 

6. Фабьен Клод (Франция) – 21,5

7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 23,6

8. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 26,6

9. Томмазо Джакомель (Италия) – 29,6

10. Жереми Финелло (Швейцария) – 30,4

Скорострельность

1. Якко Олави Ранта (Финляндия) – 41,7 (1)

2. Миха Довжан (Словения) – 42,1 (0)

3. Симон Эдер (Австрия) – 42,4 (1)

4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 43,6 (0)

5. Юстус Штрелов (Германия) – 44,4 (1)

6. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 45,0 (2)

7. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 45,3 (2)

8. Давид Коматц (Австрия) – 45,5 (2)...

24. Йоханнес Бо (Норвегия) – 50,2 (1)

34. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 51,6 (0)...

64. Фабьен Клод (Франция) 56,4 (0)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира по биатлону
logoХохфильцен
logoЙоханнес Бо
logoЭмильен Жаклен
logoВебьорн Сорум
logoСебастьян Самуэльссон
logoМартин Понсилуома
logoФабьен Клод
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoТоммазо Джакомель
logoЖереми Финелло
logoНиклас Хартвег
logoМиха Довжан
logoЙоша Буркхальтер
logoЮстус Штрелов
Якко Олави Ранта
logoСимон Эдер
logoсборная Франции
logoсборная Норвегии
logoсборная Швеции
logoДавид Коматц
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