«Нужно обрести уверенность в себе». Самуэльссон проведет дополнительные тренировки по стрельбе перед вторым этапом Кубка мира
Самуэльссон сообщил, что проведет дополнительные тренировки по стрельбе.
После первого этапа Кубка мира в Контиолахти швед идет восьмым в общем зачете.
«Мне нужно найти правильные ощущения. Отстрелять несколько серий в тишине и покое и просто почувствовать, что я делаю все правильно и попадаю в цель.
Необходимо обрести уверенность в себе. Две гонки на минувшем этапе прошли не очень хорошо. В масс-старте было пять промахов – да, хорошо, что мне все еще хватает этого для попадания в топ-10, но нужно добиться чего-то большего.
Доволен ли тем, как прошел первый этап? Да, ведь мне удалось взять три медали. Чтобы их было больше, нужно улучшать стрельбу», – сказал олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Expressen
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