«Нужно обрести уверенность в себе». Самуэльссон проведет дополнительные тренировки по стрельбе перед вторым этапом Кубка мира

Самуэльссон сообщил, что проведет дополнительные тренировки по стрельбе.

После первого этапа Кубка мира в Контиолахти швед идет восьмым в общем зачете.

«Мне нужно найти правильные ощущения. Отстрелять несколько серий в тишине и покое и просто почувствовать, что я делаю все правильно и попадаю в цель.

Необходимо обрести уверенность в себе. Две гонки на минувшем этапе прошли не очень хорошо. В масс-старте было пять промахов – да, хорошо, что мне все еще хватает этого для попадания в топ-10, но нужно добиться чего-то большего.

Доволен ли тем, как прошел первый этап? Да, ведь мне удалось взять три медали. Чтобы их было больше, нужно улучшать стрельбу», – сказал олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон .