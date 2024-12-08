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Кубок мира. Самуэльссон был быстрейшим на лыжне, Фийон-Майе проиграл 8 секунд, Йоханнес Бо – 16

Самуэльссон показал лучший лыжный ход в масс-старте на этапе Кубка мира.

Кубок мира по биатлону-2024/25

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Мужчины

Масс-старт

Лыжный ход

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 32.40,0

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 8,2 

3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 16,5 

4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 20,5 

5. Фабьен Клод (Франция) – 23,7 

6. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 24,8 

7. Эмильен Жаклен (Франция) – 30,3 

8. Эрик Перро (Франция) – 33,5 

9. Томмазо Джакомель (Италия) – 36,9 

10. Данило Ритмюллер (Германия) – 37,0 

11. Тарьей Бо (Норвегия) – 37,4 

14. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 44,9 

17. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 56,1 

20. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.06,8 

Скорострельность

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.30,3 (3)

2. Юстус Штрелов (Германия) – 1.33,1 (3)

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.37,0 (5)

4. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.40,4 (2)

5. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.42,2 (5)

6. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.42,5 (4)...

8. Эрик Перро (Франция) – 1.45,9 (1)...

10. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 1.48,1 (3)...

12. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.50,7 (2)...

14. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.52,2 (4)

15. Данило Ритмюллер (Германия) – 1.52,9 (1)...

21. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.57,1 (5)...

29. Тарьей Бо (Норвегия) – 2.06,1 (2)

Без промахов гонку прошел только Антон Дудченко (Украина), занявший 12-е место.  

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
масс-старт
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logoСебастьян Самуэльссон
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Данило Ритмюллер
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logoМартин Понсилуома
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