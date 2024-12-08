Кубок мира. Самуэльссон был быстрейшим на лыжне, Фийон-Майе проиграл 8 секунд, Йоханнес Бо – 16
Кубок мира по биатлону-2024/25
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
Мужчины
Масс-старт
Лыжный ход
1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 32.40,0
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 8,2
3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 16,5
4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 20,5
5. Фабьен Клод (Франция) – 23,7
6. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 24,8
7. Эмильен Жаклен (Франция) – 30,3
8. Эрик Перро (Франция) – 33,5
9. Томмазо Джакомель (Италия) – 36,9
10. Данило Ритмюллер (Германия) – 37,0
11. Тарьей Бо (Норвегия) – 37,4
14. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 44,9
17. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 56,1
20. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.06,8
Скорострельность
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.30,3 (3)
2. Юстус Штрелов (Германия) – 1.33,1 (3)
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.37,0 (5)
4. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.40,4 (2)
5. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.42,2 (5)
6. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.42,5 (4)...
8. Эрик Перро (Франция) – 1.45,9 (1)...
10. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 1.48,1 (3)...
12. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.50,7 (2)...
14. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.52,2 (4)
15. Данило Ритмюллер (Германия) – 1.52,9 (1)...
21. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.57,1 (5)...
29. Тарьей Бо (Норвегия) – 2.06,1 (2)
Без промахов гонку прошел только Антон Дудченко (Украина), занявший 12-е место.
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