Даниил Серохвостов: «Львиная доля призовых после сезона расходуется на инвентарь. Полтора миллиона потратил только на лыжи»

Серохвостов заявил, что в основном тратит призовые на спортивный инвентарь.

– Призовые тебя сейчас мотивируют?

– Наверное, да. Не за просто так же гробить здоровье. На эти призовые я покупаю инвентарь, оплачиваю специалистов, которые со мной работают. То есть нет такого, что у меня деньги из карманов сыплются, и я просто в свое удовольствие их нанимаю.

На призовые я покупаю очень много лыж, велосипед – в основном все уходит в спорт, в спортивное питание, медикаменты. Львиная доля призовых после сезона расходуется на инвентарь, я полтора миллиона потратил только на лыжи. Призовые, конечно, это хорошая мотивация, – сказал чемпион России по биатлону Даниил Серохвостов.

«Он и на Кубке мира всех порвал бы». Серохвостов доминирует и празднует в стиле Фуркада