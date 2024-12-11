Даниил Серохвостов: «Львиная доля призовых после сезона расходуется на инвентарь. Полтора миллиона потратил только на лыжи»
Серохвостов заявил, что в основном тратит призовые на спортивный инвентарь.
– Призовые тебя сейчас мотивируют?
– Наверное, да. Не за просто так же гробить здоровье. На эти призовые я покупаю инвентарь, оплачиваю специалистов, которые со мной работают. То есть нет такого, что у меня деньги из карманов сыплются, и я просто в свое удовольствие их нанимаю.
На призовые я покупаю очень много лыж, велосипед – в основном все уходит в спорт, в спортивное питание, медикаменты. Львиная доля призовых после сезона расходуется на инвентарь, я полтора миллиона потратил только на лыжи. Призовые, конечно, это хорошая мотивация, – сказал чемпион России по биатлону Даниил Серохвостов.
«Он и на Кубке мира всех порвал бы». Серохвостов доминирует и празднует в стиле Фуркада
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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