Даниил Серохвостов: «Еще в прошлом сентябре мне вообще не хотелось ничего делать. Помог психолог, сейчас хочется выходить на старты»
– Не так давно ты говорил, что без международных стартов мотивации нет, и если перспективы выступить там нет, можно заканчивать. Сейчас мотивация появилась? В чем она?
– Еще в прошлом сентябре я так думал, мне вообще не хотелось ничего делать. Это еще связано с больницей, с долгим восстановлением. Мне помог психолог. И сейчас мне просто хочется выходить на старты.
Прошлую зиму я просто кайфовал от того, что я выхожу на гонки. Сейчас я абсолютно с таким же настроем бегаю. То есть я выхожу на гонки, не думая о результате, просто кайфово от того, что я сейчас делаю, как прохожу повороты, как отрабатываю.
Например, я был расстроен после спринта на первом этапе Кубка России (в этой гонке Серохвостов победил с преимуществом в 29 секунд от второго места – Спортс), потому что я просто отвратительно отработал гонку в тактическом плане, и меня это расстроило. А так, пробежал в удовольствие, – сказал биатлонист.
«Он и на Кубке мира всех порвал бы». Серохвостов доминирует и празднует в стиле Фуркада
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