  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Даниил Серохвостов: «Еще в прошлом сентябре мне вообще не хотелось ничего делать. Помог психолог, сейчас хочется выходить на старты»
0

Даниил Серохвостов: «Еще в прошлом сентябре мне вообще не хотелось ничего делать. Помог психолог, сейчас хочется выходить на старты»

Даниил Серохвостов рассказал, что психолог помог ему найти мотивацию выступать.

– Не так давно ты говорил, что без международных стартов мотивации нет, и если перспективы выступить там нет, можно заканчивать. Сейчас мотивация появилась? В чем она?

– Еще в прошлом сентябре я так думал, мне вообще не хотелось ничего делать. Это еще связано с больницей, с долгим восстановлением. Мне помог психолог. И сейчас мне просто хочется выходить на старты.

Прошлую зиму я просто кайфовал от того, что я выхожу на гонки. Сейчас я абсолютно с таким же настроем бегаю. То есть я выхожу на гонки, не думая о результате, просто кайфово от того, что я сейчас делаю, как прохожу повороты, как отрабатываю.

Например, я был расстроен после спринта на первом этапе Кубка России (в этой гонке Серохвостов победил с преимуществом в 29 секунд от второго места – Спортс), потому что я просто отвратительно отработал гонку в тактическом плане, и меня это расстроило. А так, пробежал в удовольствие, – сказал биатлонист.

«Он и на Кубке мира всех порвал бы». Серохвостов доминирует и празднует в стиле Фуркада

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
logoКубок России
logoДаниил Серохвостов
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евгения Павлова стала мамой
2сегодня, 07:02Фото
Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
7сегодня, 06:11
Расписание трансляций чемпионата России и третьего этапа Кубка России по биатлону в Ижевске
4сегодня, 06:10
Норвежский биатлонист Кристиансен помочился перед чешской вакс-кабиной, на которой изображена Давидова, и выложил видео в соцсетях
94вчера, 08:20Фото
Йоханнес Бо о масс-старте в Контиолахти: «Это было довольно слабо, слишком много промахов. Разочаровывающая гонка»
6вчера, 06:21
Ишмуратова о том, что Логинов не считает себя профессиональным спортсменом: «Сейчас нет возможности выступать на международных стартах, поэтому и настрой соответствующий»
59 декабря, 18:53
Перро, Жаклен, Фийон-Майе, Жанмонно, Симон, Брезаз-Буше вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Хохфильцене
109 декабря, 15:27
Яков Фак: «Чувствую себя намного моложе, чем есть на самом деле. По ощущениям я нахожусь в середине карьеры, а не в конце»
59 декабря, 15:11
Пройс, Таннхаймер, Наврат, Ритмюллер, Фихтнер, Кайзер вошли в состав сборной Германии на этап Кубка мира в Хохфильцене
59 декабря, 14:50
Ишмуратова о нейтральном статусе гимнастов: «Потом будут пенять на необъективное судейство, двойные стандарты. Лично мне этого не понять»
59 декабря, 14:18
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Эльвира Оберг лидирует, Симон – 2-я, Пройс – 3-я
8 декабря, 18:18
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Фийон-Майе – 2-й, Лагрейд – 3-й
8 декабря, 15:03
Кубок наций (жен). Швеция продолжает лидировать, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
7 декабря, 18:42
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Давидова лидирует, Эльвира Оберг – 2-я, Минккинен – 3-я
7 декабря, 18:27
Кубок наций. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
16 декабря, 18:10
Кубок мира. Зачет спринтов. Жаклен лидирует, Самуэльссон – 2-й, Наврат – 3-й
6 декабря, 17:06
Сливко вручили Кубок Анфисы Резцовой, который она выиграла в прошлом году, но отдала Кристине Резцовой
26 декабря, 09:09
Расписание второго этапа Кубка IBU в Гейло
6 декабря, 04:40
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно идет первой, Халварссон – 2-й, Эльвира Оберг – 3-й
4 декабря, 17:35
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Стремсхайм лидирует, Йоханнес Бо – 2-й, Лагрейд – 3-й
3 декабря, 20:57