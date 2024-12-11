Даниил Серохвостов: «Еще в прошлом сентябре мне вообще не хотелось ничего делать. Помог психолог, сейчас хочется выходить на старты»

Даниил Серохвостов рассказал, что психолог помог ему найти мотивацию выступать.

– Не так давно ты говорил, что без международных стартов мотивации нет, и если перспективы выступить там нет, можно заканчивать. Сейчас мотивация появилась? В чем она?

– Еще в прошлом сентябре я так думал, мне вообще не хотелось ничего делать. Это еще связано с больницей, с долгим восстановлением. Мне помог психолог. И сейчас мне просто хочется выходить на старты.

Прошлую зиму я просто кайфовал от того, что я выхожу на гонки. Сейчас я абсолютно с таким же настроем бегаю. То есть я выхожу на гонки, не думая о результате, просто кайфово от того, что я сейчас делаю, как прохожу повороты, как отрабатываю.

Например, я был расстроен после спринта на первом этапе Кубка России (в этой гонке Серохвостов победил с преимуществом в 29 секунд от второго места – Спортс), потому что я просто отвратительно отработал гонку в тактическом плане, и меня это расстроило. А так, пробежал в удовольствие, – сказал биатлонист.

«Он и на Кубке мира всех порвал бы». Серохвостов доминирует и празднует в стиле Фуркада