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Йоханнес Бо о масс-старте в Контиолахти: «Это было довольно слабо, слишком много промахов. Разочаровывающая гонка»

Йоханнес Бо заявил, что разочарован своим выступлением в масс-старте.

Норвежский биатлонист занял девятое место и уступил лидерство в общем зачете победителю гонки – французу Эрику Перро.

«Это было довольно слабо. Бежать масс-старт здесь весьма непросто – если ты собираешься использовать свои сильные стороны, то ты просто водитель автобуса, который едет загруженным. 

У меня было слишком много промахов, так что ничего толком не получалось. Это была немного разочаровывающая гонка, на самом деле. Не думаю, что моя стрельба на стойке была настолько плоха, чтобы трижды не попасть в цель – просто немного не повезло.

Думаю, ожидания от гонок в Контиолахти в целом оправдались. Они показали, чего я хочу и к чему стремлюсь. Можно сказать, что старт сезона получился разнообразным, но возможность исправить свои ошибки будет уже на следующей неделе», – сказал пятикратный олимпийский чемпион.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: TV2
logoЙоханнес Бо
logoсборная Норвегии
logoКубок мира по биатлону
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