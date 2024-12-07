Губерниев заявил, что ему предложено стать советником министра спорта Дегтярева: «Я с радостью согласился»

Дмитрий Губерниев готов стать советником министра спорта на общественных началах.

Комментатор заявил, что уже получил соответствующее предложение от министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

«Я действительно получил такое предложение и с радостью на него согласился. Теперь занимаюсь оформлением необходимых документов. Буду активно советовать», – сказал Губерниев .