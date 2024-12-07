Губерниев заявил, что ему предложено стать советником министра спорта Дегтярева: «Я с радостью согласился»
Дмитрий Губерниев готов стать советником министра спорта на общественных началах.
Комментатор заявил, что уже получил соответствующее предложение от министра спорта РФ Михаила Дегтярева.
«Я действительно получил такое предложение и с радостью на него согласился. Теперь занимаюсь оформлением необходимых документов. Буду активно советовать», – сказал Губерниев.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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