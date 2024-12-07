  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Губерниев заявил, что ему предложено стать советником министра спорта Дегтярева: «Я с радостью согласился»
34

Губерниев заявил, что ему предложено стать советником министра спорта Дегтярева: «Я с радостью согласился»

Дмитрий Губерниев готов стать советником министра спорта на общественных началах.

Комментатор заявил, что уже получил соответствующее предложение от министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

«Я действительно получил такое предложение и с радостью на него согласился. Теперь занимаюсь оформлением необходимых документов. Буду активно советовать», – сказал Губерниев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoДмитрий Губерниев
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
Политика
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
3сегодня, 14:35
Михаил Дегтярев: «Ассоциация под началом Бобровой может стать хорошим драйвером развития массового фигурного катания в России»
3сегодня, 13:27
Дегтярев обсудил с министром спорта Танзании укрепление сотрудничества между странами
683 декабря, 12:39
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок мира. Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в спринте, Лампич уступила 10 секунд, Давидова – 37, Симон стала быстрейшей в стрельбе
11 минут назад
❄️ Кубок мира. Давидова победила в спринте, Эльвира Оберг – 2-я, Минккинен – 3-я
80сегодня, 16:10
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Зырянова – 2-я, Дербушева – 3-я
3сегодня, 15:30
СБР выдвинул Викторию Сливко на Всероссийскую награду фейр-плей
1сегодня, 15:26
Даниил Серохвостов пропустит масс-старт на этапе Кубка России в Хантах
сегодня, 15:04
Кубок IBU. Улдал выиграл гонку преследования, Ботн – 2-й, Аспенес – 3-й
2сегодня, 14:10
Губерниев о Кубке мира: «Серохвостов в нынешней форме мог бы быть если не в тройке, то в пятерке точно. Он слишком хорош»
6сегодня, 13:58
Губерниев признан лучшим комментатором по версии спортивных СМИ. Он опередил Нагучева и Генича
95сегодня, 13:54
Кубок IBU. Фихтнер выиграла гонку преследования, Шевалье – 2-я, Боте – 3-я, Кузьмина с восемью промахами отстала на круг
5сегодня, 12:15
Кубок России. Общий зачет. Серохвостов лидирует, Смольский – 2-й, Поршнев – 3-й
9сегодня, 11:20
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
1вчера, 18:10
Кубок мира. Зачет спринтов. Жаклен лидирует, Самуэльссон – 2-й, Наврат – 3-й
вчера, 17:06
Сливко вручили Кубок Анфисы Резцовой, который она выиграла в прошлом году, но отдала Кристине Резцовой
2вчера, 09:09
Расписание второго этапа Кубка IBU в Гейло
вчера, 04:40
Кубок наций (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
4 декабря, 17:43
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно идет первой, Халварссон – 2-й, Эльвира Оберг – 3-й
4 декабря, 17:35
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Стремсхайм лидирует, Йоханнес Бо – 2-й, Лагрейд – 3-й
3 декабря, 20:57
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
63 декабря, 05:02
Братья Бо и Нойнер снялись в рекламе сока
152 декабря, 15:27Фото
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
11 декабря, 18:21