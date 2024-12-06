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Жаклен о победе в спринте: «Я хотел провести лучшую гонку, на которую способен. Думаю, это только начало для нашей команды»

Эмильен Жаклен высказался о первой победе в спринте в карьере.

«До этого у меня был только один подиум в спринте в Контиолахти – с Йоханнесом Бо и Мартеном Фуркадом. Это было очень давно. Я просто хотел провести лучшую гонку, на которую способен.

Поэтому я очень рад, что удалось все сделать – на лыжах и на стрельбище, с темпом стрельбы. Здорово, что удалось победить сразу в начале сезона. Думаю, это только начало для нашей команды», – сказал французский биатлонист.

«В течение двух дней я испытывал разочарование от того, как провел индивидуальную гонку. Я по глупости допустил несколько мелких ошибок. Сегодня сказал себе, что не имею права так поступать. Именно этого я и добивался – чистой гонки от А до Я.

Начиная с сезона 2020/21, я немного потерял в ранге. Но я начал возвращаться. Хочу делать то, на что способен, не ставя на своем пути никаких преград, и проводить именно такие гонки, как сегодняшняя», – приводит слова Жаклена Nordic Magazine.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: IBU
logoКонтиолахти
logoЭмильен Жаклен
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Франции
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