Жаклен одержал четвертую победу в карьере, у Самуэльссона – 20-й подиум, у Наврата – 4-й

Эмильен Жаклен выиграл спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Это четвертая победа в карьере французского биатлониста. Всего на его счету 26 подиумов (4-10-12).

Серебро завоевал швед Себастьян Самуэльссон. Он поднялся на пьедестал Кубка мира в 20-й раз (5-9-6).

Бронза – у представителя Германии Филиппа Наврата. Это четвертый подиум в его карьере (1-1-2).