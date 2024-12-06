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Жаклен одержал четвертую победу в карьере, у Самуэльссона – 20-й подиум, у Наврата – 4-й

Эмильен Жаклен выиграл спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Это четвертая победа в карьере французского биатлониста. Всего на его счету 26 подиумов (4-10-12).

Серебро завоевал швед Себастьян Самуэльссон. Он поднялся на пьедестал Кубка мира в 20-й раз (5-9-6).

Бронза – у представителя Германии Филиппа Наврата. Это четвертый подиум в его карьере (1-1-2). 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная Франции
logoсборная Швеции
logoЭмильен Жаклен
logoКубок мира по биатлону
logoСебастьян Самуэльссон
logoсборная Германии
logoФилипп Наврат
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