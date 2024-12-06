Жаклен одержал четвертую победу в карьере, у Самуэльссона – 20-й подиум, у Наврата – 4-й
Эмильен Жаклен выиграл спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Это четвертая победа в карьере французского биатлониста. Всего на его счету 26 подиумов (4-10-12).
Серебро завоевал швед Себастьян Самуэльссон. Он поднялся на пьедестал Кубка мира в 20-й раз (5-9-6).
Бронза – у представителя Германии Филиппа Наврата. Это четвертый подиум в его карьере (1-1-2).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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