Виктория Метеля: «По одному кругу в Ханты-Мансийске надоедает бегать. Было бы лучше, если бы было разнообразие»

Виктория Метеля рассказала, что ей надоедает однообразие круга в Ханты-Мансийске.

В спринте на этапе Кубка России Метеля стала восьмой с одним промахом. Победу одержала Анастасия Зырянова.

«Была недавно мысль, что было бы неплохо, чтобы организаторы в следующий раз делали хотя бы разные круги спортсменам, потому что по одному кругу в Ханты-Мансийске надоедает бегать.

Было бы лучше, если бы было разнообразие. Усталость, конечно, накапливается, где бы ты ни был. Но мне нравится обстановка и атмосфера в Хантах, все супер», – сказала биатлонистка.