Виктория Метеля: «По одному кругу в Ханты-Мансийске надоедает бегать. Было бы лучше, если бы было разнообразие»
Виктория Метеля рассказала, что ей надоедает однообразие круга в Ханты-Мансийске.
В спринте на этапе Кубка России Метеля стала восьмой с одним промахом. Победу одержала Анастасия Зырянова.
«Была недавно мысль, что было бы неплохо, чтобы организаторы в следующий раз делали хотя бы разные круги спортсменам, потому что по одному кругу в Ханты-Мансийске надоедает бегать.
Было бы лучше, если бы было разнообразие. Усталость, конечно, накапливается, где бы ты ни был. Но мне нравится обстановка и атмосфера в Хантах, все супер», – сказала биатлонистка.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВПрогнозе
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