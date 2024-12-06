Анастасия Зырянова: «Знаки по трассе следовали, что сегодня моя гонка. Какие знаки? А вот это секрет небольшой. Белочка тоже пробежала, подмигнула»
Анастасия Зырянова высказалась о победе в спринте на Кубке России в Ханты-Мансийске.
«Мне сегодня перед выходом сказали, что в шестерке должны быть трое из Мособласти, но почему-то на себя я не поставила. Но я очень рада, что я очень высоко сегодня поднялась, потому что ощущение уверенности сегодня было.
Знаки по трассе следовали, что сегодня моя гонка. Какие знаки? А вот это секрет небольшой. Белочка тоже пробежала, подмигнула.
Ни в чем не добавила, просто уверенность появилась в себе. В начале сезона как-то тяжеловато мне давалось, видимо объем еще немножко переварила и сейчас как раз выхожу на свои силы. Но главные старты впереди, надеюсь, что еще добавлю», – сказала Зырянова в эфире «Матч ТВ».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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