Анастасия Зырянова: «Знаки по трассе следовали, что сегодня моя гонка. Какие знаки? А вот это секрет небольшой. Белочка тоже пробежала, подмигнула»

Анастасия Зырянова высказалась о победе в спринте на Кубке России в Ханты-Мансийске.

«Мне сегодня перед выходом сказали, что в шестерке должны быть трое из Мособласти, но почему-то на себя я не поставила. Но я очень рада, что я очень высоко сегодня поднялась, потому что ощущение уверенности сегодня было.

Знаки по трассе следовали, что сегодня моя гонка. Какие знаки? А вот это секрет небольшой. Белочка тоже пробежала, подмигнула.

Ни в чем не добавила, просто уверенность появилась в себе. В начале сезона как-то тяжеловато мне давалось, видимо объем еще немножко переварила и сейчас как раз выхожу на свои силы. Но главные старты впереди, надеюсь, что еще добавлю», – сказала Зырянова в эфире «Матч ТВ».