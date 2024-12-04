Тарьей Бо о 25-м месте в индивидуалке: «Низкая скорость. Плохая стрельба. Хочу реванш»
Тарьей Бо готов взять реванш после неудачи в первой личной гонке сезона.
В короткой индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Контиолахти норвежец занял 25-е место, промахнувшись трижды на последнем рубеже.
«Низкая скорость✅
Плохая стрельба✅
Хочу реванш😇
Увидимся в пятницу👊», – написал Бо-старший в сторис.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: страница Тарьея Бо
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