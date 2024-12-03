Стремсхайм одержал вторую победу в карьере, у Йоханнеса Бо – 129-й подиум, у Лагрейда – 41-й
Эндре Стремсхайм одержал вторую победу в карьере на Кубке мира по биатлону.
Сегодня норвежец выиграл укороченную индивидуальную гонку на этапе в Контиолахти. Это его четвертый подиум в карьере (2-1-1).
Йоханнес Бо занял второе место и в 129-й раз попал на пьедестал (85-24-20).
Стурла Хольм Лагрейд замкнул топ-3. Для него это 41-е попадание в призы (13-16-12)
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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