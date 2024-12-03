Стремсхайм одержал вторую победу в карьере, у Йоханнеса Бо – 129-й подиум, у Лагрейда – 41-й

Эндре Стремсхайм одержал вторую победу в карьере на Кубке мира по биатлону.

Сегодня норвежец выиграл укороченную индивидуальную гонку на этапе в Контиолахти. Это его четвертый подиум в карьере (2-1-1).

Йоханнес Бо занял второе место и в 129-й раз попал на пьедестал (85-24-20).

Стурла Хольм Лагрейд замкнул топ-3. Для него это 41-е попадание в призы (13-16-12)