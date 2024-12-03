Йоханнес Бо: «Сегодня я был очень близок к победе. Стремсхайм заслужил ее»

Йоханнес Бо назвал заслуженной победу Эндре Стремсхайма на Кубке мира.

Сегодня норвежский биатлонист Стремсхайм выиграл индивидуальную гонку на этапе в Руке. Его соотечественники Йоханнес Бо и Стурла Хольм Лагрейд заняли второе и третье места соответственно.

Йоханнес уступил на финише 3 секунды.

«У меня была серьезная битва со Стурлой и Эндре – в итоге я оказался между ними, был очень близок к победе.

На длительной дистанции [сезона] ты где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Эндре сегодня заслужил [победу]. Отличная гонка!» – сказал пятикратный олимпийский чемпион.