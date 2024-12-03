Йоханнес Бо: «Сегодня я был очень близок к победе. Стремсхайм заслужил ее»
Йоханнес Бо назвал заслуженной победу Эндре Стремсхайма на Кубке мира.
Сегодня норвежский биатлонист Стремсхайм выиграл индивидуальную гонку на этапе в Руке. Его соотечественники Йоханнес Бо и Стурла Хольм Лагрейд заняли второе и третье места соответственно.
Йоханнес уступил на финише 3 секунды.
«У меня была серьезная битва со Стурлой и Эндре – в итоге я оказался между ними, был очень близок к победе.
На длительной дистанции [сезона] ты где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Эндре сегодня заслужил [победу]. Отличная гонка!» – сказал пятикратный олимпийский чемпион.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: IBU
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости