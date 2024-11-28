Ирина Казакевич: «В Пекине мы уже выступали в нейтральном статусе, все знали, из какой мы страны. Но если мы будем возвращаться, то, скорее всего, в полноценном статусе»
Ирина Казакевич заявила, что рассчитывает попасть на международные старты.
«Я рассчитываю на то, что до завершения карьеры мне удастся вернуться на международную арену и показать себя там, это один из мотивирующих факторов.
Конечно, я не могу сказать, как скоро это произойдет, эти обстоятельства не от нас зависят, но я продолжаю тренироваться, совершенствоваться и устранять свои недочеты.
Нейтральный статус? Зависит от того, какие будут условия. Но на Олимпиаде в Пекине мы уже выступали в нейтральном статусе, все иностранные спортсмены все равно знали, из какой мы страны. Но если мы будем возвращаться, то, скорее всего, в полноценном статусе.
Я готовлюсь с прицелом на то, что остается надежда на выступление на Олимпийских играх в 2026 году», – сказала российская биатлонистка.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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