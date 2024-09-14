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Тихонов о допинге в биатлоне: «Пусть Устюгов и Слепцова скажут, как все было. Не бывает дыма без огня»

Александр Тихонов высказался о дисквалификации Устюгова и Слепцовой за допинг.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова по допинговым делам.

Из-за аннулирования результатов Устюгова Россия потеряла золото в мужской эстафете Сочи-2014 и первое место в медальном зачете Игр.

«Я общался с тренерами, спортсменами и могу сказать, что в нашем биатлоне хватает острых вопросов. Не все довольны работой федерации, но боятся говорить об этом открыто. Я даже не пошел на тренерский совет, потому что давно ушел и не хочу говорить об этом.

Руководству Союза биатлонистов России я пожелаю избегать внутренних интриг и больше прислушиваться к мнению регионов. Надо серьезнее относиться к нагрузкам и избегать «демократии» в духе «я хочу» – «я не хочу».

Мы везде называем себя олимпийскими чемпионами Сочи в эстафете, но после вердикта по делу Устюгова и Слепцовой мы перестали ими быть.

Я давно общался с доктором Патриком Шамашем, который был замом руководителя лаборатории в Лозанне. Он подчеркнул, что никаких политических заказов у них нет, все доказано.

Мы все равно продолжаем идти в разрез с WADA и CAS. Давайте, признаем свои ошибки, за которые нас лишили полноценного членства в Международном союзе биатлонистов до всех санкций.

Пусть Устюгов и Слепцова скажут, как все было. Не бывает дыма без огня», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов.

Россия все-таки не выиграла Олимпиаду в Сочи – золото в биатлонной эстафете потеряно

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Vprognoze.ru
logoСветлана Слепцова
logoАлександр Тихонов
logoСочи-2014
logoсборная России
logoсборная России жен
logoдопинг
logoСоюз биатлонистов России
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logoWADA
logoCAS
logoЕвгений Устюгов
Патрик Шамаш
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