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Исполнительный директор СБР Пак: «Контакты с IBU у нас регулярные, мы общаемся. Но пока разговоры о возвращении не ведутся»

В СБР находятся в контакте с IBU, но речи о возвращении пока не идет.

— Контакты с IBU у нас регулярные, мы общаемся. Конечно, общаемся не на предмет возвращения, но у нас есть рабочие вопросы, касающиеся деятельности СБР в составе BIU (Biathlon Integrity Unit — подразделение IBU по обеспечению добросовестности в биатлоне), общения по допингу.

На платформе СБР были проведены первые в Европе семинары по внутриколлективным отношениям между работниками. Мы работаем, но пока разговоры о возвращении не ведутся. Во‑первых, это решение принимает не сам IBU, а конгресс. Во‑вторых, да, какие‑то спортивные федерации допускают россиян, но у нас пока такого разговора нет.

— У нас есть представительство на конгрессе?

— Пока нет. Мы общаемся с другими федерациями, и нам в кулуарных беседах говорят, что на повестке вопрос о нашем возвращении не стоит, – рассказал исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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