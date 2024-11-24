Даниил Серохвостов: «Первый круг был тяжелый, но второй еще тяжелее. Я решил уйти в отрыв – и это была ошибка, я капнул чуть-чуть»

Даниил Серохвостов прокомментировал победу в масс-старте на Кубке Содружества.

Биатлонист допустил в гонке два промаха. Вторым финишировал Никита Поршнев (+15,3 секунды), третьим – Эдуард Латыпов (+22,1)

«Первый круг был тяжелый, но второй еще тяжелее был. Я решил уйти в отрыв – и это была ошибка, я капнул чуть-чуть.

Я чувствую, что я могу ликвидировать отрыв небольшой – секунд 10-15. Я так увереннее себя чувствую.

Отдохнем [перед Кубком России]. Думаю, мы не все гонки побежим. Думаю, будет легко», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».