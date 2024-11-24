Виктория Сливко: «Рада, что, несмотря на не очень хорошее состояние, я дотерпела и добежала снова до медальки»

Виктория Сливко порадовалась третьему месту в масс-старте на Кубке Содружества.

«Эмоции классные, я рада медали, рада своей хорошей стрельбе.

Рада тому, что, несмотря на не очень хорошее состояние – все, наверное, видели, как я туго шла по дистанции – я дотерпела и добежала снова до медальки», – рассказала Сливко в эфире «Матч ТВ».