Кристина Резцова: «Появление молодых биатлонисток очень радует, потому что мое поколение уже на исходе своих сил, последние годы добегаем»

Кристина Резцова оценила выступление молодых биатлонисток в начале сезона.

В гонке преследования на Кубке Содружества в Ханты-Мансийске 21-летняя Анастасия Гришина стала второй, а ее ровесница Виктория Метеля финишировала шестой.

«Появление молодых биатлонисток очень радует, потому что поколение моего возраста, Вики Сливко, уже на исходе своих сил, то есть последние года мы добегаем.

Но хочется, чтобы биатлон оставался таким же зрелищным как на российских соревнованиях, так и на международных.

Поэтому молодежь должна уже бегать вместе с нами и навязывать борьбу, как она это и делает», – рассказала Кристина Резцова в эфире «Матч ТВ».