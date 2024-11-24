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Сола о победе в масс-старте: «Мне пока сложно поверить, что наконец-то это получилось после всех этих неудач»

Анна Сола оценила победу в масс-старте на Кубке Содружества в Ханты-Мансийске.

«Мне пока сложно поверить, что наконец-то это получилось после всех этих неудач. Даже хотелось опустить руки. Но я очень рада, что сегодня получилось даже с флагом финишировать. Считаю, что получилась достойная гонка.

На лежке все промахи прям такие габаритные. Тоже обидно – можно было уйти в отрыв без какой-то борьбы, но как есть, так и есть. Конечно, штрафные круги не помогают ехать.

В любом случае еще будут падения и взлеты, у каждого спортсмена есть такой плавающий темп. Но надеюсь, что получиться сохранить такую высокую скорость на протяжении всего сезона», – рассказала Сола в эфире «Матч ТВ».

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
logoКубок Содружества
logoАнна Сола
logoсборная Беларуси жен
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