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Васильев о патронах в биатлоне: «Оптимистичные заявления СБР вызывают у меня хохот. Не зная проблематики в регионах, они вдруг заявляют, что никаких проблем нет»

Дмитрий Васильев раскритиковал заявления СБР о ситуации с патронами в биатлоне.

Ранее чемпион мира Антон Бабиков пожаловался на нехватку инвентаря. В свою очередь глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил следующее: «Если у него есть какие-то проблемы, то, может быть, у отдельно взятого спортсмена, но не значит, что у всех. У федерации есть возможность приобрести патроны».

Исполнительный директор СБР Александр Пак также отметил: «У сборной России ни качественных, ни количественных проблем с патронами нет».

– Эти оптимистичные заявления со стороны СБР вызывают у меня даже не улыбку, а хохот. Не зная сути и проблематики в регионах, они вдруг заявляют, что никаких проблем нет. Вот оно как оказывается!

– А как в реальности?

– Даже в успешных с точки зрения финансирования регионах – мы выживаем! Просто не знаем, где взять нормальный качественный патрон. Свой, средненький, в принципе, есть. Хотя и он уже стоит столько, что многим не по карману. При этом если тренироваться с ним еще как-то можно, то соревноваться – точно нет.

Нужен импортный, а его не достать. Наши недруги санкциями обеспечили эту проблему. По мере возможностей пытаемся что-то придумать, у кого-то что-то было в загашниках, но глобально в стране нормальных патронов не осталось.

– Даже в сборной? 

– А я не знаю. Может быть, у них там действительно залежи. Ну, пусть поделятся тогда! Хотя бы с ведущими регионами. Но все же понимают, что этого мы не дождемся. 

Только что господин Пак в прямом эфире говорил, что для сборников у них все есть. Ну, замечательно! Но вообще-то СБР не заканчивается на сборной. Напомню, что у нас более 50 регионов культивируют биатлон. И, откровенно говоря, меня очень интересует: а почему о них никто не заботится? 

При этом руководители СБР заявляют, что все замечательно и никаких проблем в сборной нет. А они откуда вообще спортсменов-то получают? Сами, что ли, их выращивают? Нет, регионы! Зато они потом декларируют, что у них все в порядке. Это достаточно цинично, – сказал президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Васильев в комментарии для Sports.

«В стране не осталось нормальных патронов». Беда в нашем биатлоне

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
logoсборная России
logoДмитрий Васильев
logoСоюз биатлонистов России
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