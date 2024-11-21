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Исполнительный директор СБР Пак: «У сборной России ни качественных, ни количественных проблем с патронами нет»

В Союзе биатлонистов России прокомментировали ситуацию с нехваткой патронов.

– В последнее время остро встает вопрос с патронами в российском биатлоне. Несколько спортсменов высказались, Губерниев призвал обратить внимание. Как оцените ситуацию с патронами?

– Высказались отдельные специалисты, Губерниев просто транслирует их мнение. Могу сказать, что у сборной России ни качественных, ни количественных проблем с патронами нет.

Понятно, что их надо отстреливать, выбирать, мы здесь несколько ограничены в новых условиях. Для сборной патроны ищем мы (СБР), для регионов – сами регионы, – сказал исполнительный директор СБР Александр Пак.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoАлександр Пак
logoсборная России
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