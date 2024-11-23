Виктория Сливко: «Настроение улучшилось, потому что медалька есть – это очень здорово»
Виктория Сливко оценила свою бронзу на этапе Кубка Содружества по биатлону.
Сегодня Сливко заняла третье место в пасьюте в Ханты-Мансийске. Она допустила один промах и уступила 30,5 секунды победителю гонки – белоруске Динаре Смольской.
«Настроение улучшилось, потому что медалька есть – это очень здорово. Гонка сегодня хорошая, по ходу чувствую себя прекрасно. Стрельбой могу быть довольна, но немножко недоработала – ничего страшного, ноли меня ждут впереди.
Последний круг был не опасный, я понимала, что Наталия Шевченко больше 10 секунд у меня не отыграет. Я должна была удержать 2 километра», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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