Лиза Виттоцци пропустит первый этап Кубка мира в Контиолахти из-за проблем со спиной
Действующая обладательница Кубка мира Лиза Виттоцци пропустит старт сезона.
Федерация лыжных видов спорта Италии объявила, что Виттоцци не выступит на первом этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет в Контиолахти с 30 ноября по 8 декабря.
Спортсменка восстанавливается после проблем со спиной. Планируется, что Виттоцци примет участие в этапе в Хохфильцене, который пройдет с 13 по 15 декабря.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Федерация лыжных видов спорта Италии
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