Виттоцци о травме: «Я восстанавливаюсь. У меня болела спина, и я не могла тренироваться так, как хотелось бы»
Биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала о восстановлении после травмы.
17 ноября она финишировала четвертой в спринте на итальянских отборочных стартах в Валь-Мартелло, уступив Ханне Аухенталлер, Беатриче Трабукки и Ребекке Пасслер. В начале месяца Виттоцци сообщала о повреждении спины.
«Я восстанавливаюсь. Это был определенно не лучший период, так как [на сборах] в Финляндии у меня болела спина и я не могла тренироваться так, как хотелось бы. Сейчас был мой первый интенсив за три недели.
Нужно вновь привыкнуть к гонкам и темпу – надеюсь, получится к началу сезона. Я уверена в проделанной работе и что она даст результаты», – сказала действующий обладатель Большого хрустального глобуса.
Первый этап Кубка мира стартует 30 ноября в Контиолахти.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Fondo Italia
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