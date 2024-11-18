Виттоцци о травме: «Я восстанавливаюсь. У меня болела спина, и я не могла тренироваться так, как хотелось бы»

Биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала о восстановлении после травмы.

17 ноября она финишировала четвертой в спринте на итальянских отборочных стартах в Валь-Мартелло, уступив Ханне Аухенталлер, Беатриче Трабукки и Ребекке Пасслер. В начале месяца Виттоцци сообщала о повреждении спины.

«Я восстанавливаюсь. Это был определенно не лучший период, так как [на сборах] в Финляндии у меня болела спина и я не могла тренироваться так, как хотелось бы. Сейчас был мой первый интенсив за три недели.

Нужно вновь привыкнуть к гонкам и темпу – надеюсь, получится к началу сезона. Я уверена в проделанной работе и что она даст результаты», – сказала действующий обладатель Большого хрустального глобуса.

Первый этап Кубка мира стартует 30 ноября в Контиолахти.