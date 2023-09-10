«Может, наличие у каждого за спиной винтовки влияет на то, что все становятся такими дружелюбными?» Поварницын пошутил о дружбе в биатлоне

Александр Поварницын рассказал о дружбе в биатлоне.

– В большинстве видов спорта фактически никогда не случается, чтобы соперники в обычной жизни были друзьями. Внутри вашей тройки (с и ) по мере продвижения наверх могут начаться трения?

– Я не знаю, как обстоит дело у других, но в биатлоне все друзья ровно до момента, пока ты не пересек стартовую черту. Причем вне соревнований отношения между людьми реально дружеские.

Понятно, что на трассе случается разное, бывают достаточно жесткие столкновения, но тем не менее после финиша конфликты всегда улажены и спортсмены продолжают совершенно нормально друг с другом общаться. У меня до сих пор это не всегда укладывается в голове.

– Хотите сказать, когда пришли в команду, подобного не ждали?

– Не думал, что люди могут быть реально настолько дружны, причем искренне, независимо от того, какие команды и страны они представляют. Наверное, поэтому и принято говорить «биатлонная семья». Даже здесь это чувствуется.

Мы способны, допустим, очень жестко соперничать на лыжне с ребятами из Ханты-Мансийска, но вне соревнований прекрасно общаемся. Заходим друг к другу без всякого повода о чем-то поговорить и посмеяться. Потом вышли на старт — и снова непримиримые соперники. Но даже при этом в приоритете уважение. Человек сломал палку — отдай свою.

– Знаменитая история из прошлого, как на Олимпиаде-1972 в Саппоро у на первом этапе эстафеты сломалась лыжа и немец Дитер Шпеер отдал ему свою, хотя Германия была главным соперником сборной СССР. Правда, по словам Александра Ивановича, он тогда рявкнул на соперника и лыжа сама слетела у того с ноги.

– Тоже иногда думаю: может, сам факт наличия у каждого из нас за спиной винтовки влияет на то, что все становятся такими дружелюбными? – пошутил .