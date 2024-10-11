Бабиков о заявлении экс-главы Минсельхоза Ткачева, что дояркам нужно платить до 150 тысяч рублей: «А учителям и 25 сойдет»
Биатлонист Антон Бабиков иронично отреагировал на слова экс-главы Минсельхоза.
Спортсмен прокомментировал заявление бывшего губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева, который считает, что молодым дояркам нужно платить 120-150 тысяч рублей в месяц.
«А учителям и 25 сойдет», – написал Бабиков.
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«Переделы мира всегда катастрофичны для простых людей». Интервью Антона Бабикова, где биатлон – не главное
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Антона Бабикова
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