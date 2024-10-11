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Бабиков о заявлении экс-главы Минсельхоза Ткачева, что дояркам нужно платить до 150 тысяч рублей: «А учителям и 25 сойдет»

Биатлонист Антон Бабиков иронично отреагировал на слова экс-главы Минсельхоза.

Спортсмен прокомментировал заявление бывшего губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева, который считает, что молодым дояркам нужно платить 120-150 тысяч рублей в месяц.

«А учителям и 25 сойдет», – написал Бабиков.

«Сколько смелости нужно, чтобы так выступить перед людьми, которые у нас в стране могут почти все?» Бабиков вступился за Федермессер

«Переделы мира всегда катастрофичны для простых людей». Интервью Антона Бабикова, где биатлон – не главное

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Антона Бабикова
logoсборная России
Александр Ткачев
фото
logoАнтон Бабиков
Политика
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