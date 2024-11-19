Фийон-Майе, Жаклен, Симон, Брезаз-Буше и Жанмонно вошли в состав сборной Франции на первый этап Кубка мира
Объявлен состав сборной Франции по биатлону на первый этап Кубка мира.
Соревнования пройдут с 30 ноября по 8 декабря в Контиолахти.
В первый уик-энд, на который запланированы сингл-микст и эстафеты, мужская команда будет состоять из четырех человек. Позже, в преддверии личных гонок, в состав войдут еще два участника – по итогам спринта на Кубке IBU в Идре.
Сборная Франции
Женщины
Жюлия Симон
Жюстин Брезаз-Буше
Софи Шово
Жилонн Гигонна
Лу Жанмонно
Осеан Мишлон
Жанна Ришар
Мужчины
Кентен Фийон-Майе
Эмильен Жаклен
Фабьен Клод
Эрик Перро
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Le Dauphine
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости