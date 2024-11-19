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Фийон-Майе, Жаклен, Симон, Брезаз-Буше и Жанмонно вошли в состав сборной Франции на первый этап Кубка мира

Объявлен состав сборной Франции по биатлону на первый этап Кубка мира.

Соревнования пройдут с 30 ноября по 8 декабря в Контиолахти.

В первый уик-энд, на который запланированы сингл-микст и эстафеты, мужская команда будет состоять из четырех человек. Позже, в преддверии личных гонок, в состав войдут еще два участника – по итогам спринта на Кубке IBU в Идре.

Сборная Франции

Женщины

Жюлия Симон

Жюстин Брезаз-Буше

Софи Шово

Жилонн Гигонна

Лу Жанмонно

Осеан Мишлон

Жанна Ришар

Мужчины

Кентен Фийон-Майе

Эмильен Жаклен

Фабьен Клод

Эрик Перро

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Le Dauphine
Жанна Ришар
logoКонтиолахти
logoЭмильен Жаклен
logoКентен Фийон-Майе
logoЖюлия Симон
Лу Жанмонно
Жилонн Гигонна
logoКубок мира по биатлону
Осеан Мишлон
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoсборная Франции
logoЭрик Перро
logoсборная Франции жен
Софи Шово
logoФабьен Клод
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