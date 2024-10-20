Летний биатлон. Чемпионат Франции. Фийон-Майе и Симон победили в гонках преследования, Жаклен и Жанмонно – 2-е
Жюлия Симон и Кентен Фийон-Майе победили в пасьютах на чемпионате Франции по летнему биатлону в Арсоне.
Летний биатлон
Чемпионат Франции
Арсон
Гонка преследования
Женщины
1. Жюлия Симон – 28.27,1 (2)
2. Лу Жанмонно – 16,3 (4)
3. Жанна Ришар – 26,7 (2)
4. Жюстин Брезаз-Буше – 50,6 (2)
5. Жилонн Гигонна – 51,4 (2)
6. Амандин Менжен – 51,7 (1)
7. Фани Бертран – 1.35,6 (0)
8. Хло Шевалье – 1.40,9 (6)
9. Камиль Бене – 1.47,6 (2)
10. Пола Боте – 1.47,9 (2)
Мужчины
1. Кентен Фийон-Майе – 31.49,7 (2)
2. Эмильен Жаклен – 57,8 (4)
3. Фабьен Клод – 1.08,6 (0)
4. Оскар Ломбардо – 1.37,8 (2)
5. Мартин Боте – 2.31,7 (1)
6. Тео Гиро-Пуайо – 3.23,6 (4)
7. Эмильен Клод – 3.35,2 (4)
17. Флоран Клод (Бельгия) – 5.51,0 (2)...
30. Антонин Гигонна – 8.55,6 (9)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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