Летний биатлон. Чемпионат Франции. Фийон-Майе и Симон победили в гонках преследования, Жаклен и Жанмонно – 2-е

Жюлия Симон и Кентен Фийон-Майе победили в пасьютах на чемпионате Франции по летнему биатлону в Арсоне.

Летний биатлон

Чемпионат Франции

Арсон

Гонка преследования

Женщины

1. Жюлия Симон – 28.27,1 (2)

2. Лу Жанмонно – 16,3 (4)

3. Жанна Ришар – 26,7 (2)

4. Жюстин Брезаз-Буше – 50,6 (2)

5. Жилонн Гигонна – 51,4 (2)

6. Амандин Менжен – 51,7 (1)

7. Фани Бертран – 1.35,6 (0)

8. Хло Шевалье – 1.40,9 (6)

9. Камиль Бене – 1.47,6 (2)

10. Пола Боте – 1.47,9 (2)

Мужчины

1. Кентен Фийон-Майе – 31.49,7 (2)

2. Эмильен Жаклен – 57,8 (4)

3. Фабьен Клод – 1.08,6 (0)

4. Оскар Ломбардо – 1.37,8 (2)

5. Мартин Боте – 2.31,7 (1)

6. Тео Гиро-Пуайо – 3.23,6 (4)

7. Эмильен Клод – 3.35,2 (4)

17. Флоран Клод (Бельгия) – 5.51,0 (2)...

30. Антонин Гигонна – 8.55,6 (9)